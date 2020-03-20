У Британії скасували міжнародний авіасалон Фарнборо-2020

Міжнародний авіасалон Фарнборо-2020 у Британії, запланований на липень, було скасовано через пандемію коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів.

За словами організаторів, безпрецедентний вплив глобальної пандемії коронавірусу змусив їх ухвалити рішення про скасування міжнародного авіасалону Фарнборо-2020. Проведення виставки було заплановано на липень 2020 року.

"Це рішення було ухвалено з урахуванням кількох основних чинників, пов'язаних зі спалахом COVID-19, які, як ми дійшли висновку, унеможливлюють створення і проведення авіасалону в липні цього року", - заявили вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Каннський кінофестиваль скасовано організаторами у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу. Організатори заявили, що у зв'язку з ситуацією, що склалася з коронавірусом у Франції, проведення кінофестивалю в травні є неможливим.

Також РБК-Україна писало, що через коронавірус було скасовано міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який мав пройти в Роттердамі. Проведення пісенного конкурсу було заплановано на 12-16 травня, однак організатори визнали його неможливим.