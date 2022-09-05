У Британії оголосили ім'я нового прем'єра

Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Після оголошення результатів новообраний прем'єр Британії заявила, що для неї велика честь бути обраною лідером партії Торі та новим главою уряду.

Вона також подякувала Борису Джонсону, заявивши: "Борис, ти домігся Brexit, ти розтрощив Джеремі Корбіна, ти впровадив вакцину і ти протистояв Володимиру Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла", - заявила Трасс.

Вона наголосила, що як новий лідер Консервативної партії, вона має намір виконати те, що "ми обіцяли тим, хто голосував по всій нашій великій країні".

Трасс також додала, що вела передвиборчу кампанію як консерватор, і керуватиме країною як консерватор.

Трасс змінила на цій посаді Бориса Джонсона, який став близьким другом України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Головним суперником Трасс у боротьбі за прем'єрство був колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Але в підсумку Сунак набрав менше голосів, ніж Трасс.

Голосування проходило щодо кандидатур на посаду голови Консервативної партії. Ця посада автоматично призводить до прем'єрства, що І сталося сьогодні з Трасс.

Зазначимо, що Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Сьогодні Джонсон повинен востаннє виступити в парламенті, після чого попрямує в маєток Балморал у Шотландії, де королева Великобританії Єлизавета II прийме його відставку з посади прем'єра.

Потім монарх прийме Трасс і формально звернеться до неї з проханням сформувати уряд під її керівництвом. Після цієї церемонії Трасс вирушить до резиденції на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.

Біографія

Елізабет Трасс 47 років. Народилася в Оксфорді. В Оксфордському університеті вивчала політику, економіку і філософію. Підтримувала Консервативну партію ще будучи студенткою.

Вперше стала членом Палати громад у 2010 році, а через два роки отримала посаду міністра освіти. У 2014 році Трасс призначили міністром навколишнього середовища. У кабінеті Терези Мей очолювала Міністерство юстиції, а потім стала головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона у 2019 році Ліз Трасс залишилася в уряді, але була переведена на пост міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 - міністр закордонних справ Великої Британії.

Чому у Британії обрали нового прем'єра

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом із заступником головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Крісом Пінчером.

На початку липня політик влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Його звинуватили в сексуальних домаганнях до двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в подібних речах. Так, у 2019 році проти Пінчера проводилося службове розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому цього року. Коли стало відомо про п'яний дебош і домагання Пінчер подав у відставку.

Після того як розгорівся скандал кілька британських міністрів подали у відставку. Зокрема, міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід. Всього з уряду пішло 54 міністри.

Вотум недовіри Джонсону

На початку червня депутати Консервативної партії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося. Однак, за результатами голосування виявилося, що главі уряду не довіряють більше ніж 40% депутатів його ж партії.