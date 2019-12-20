У Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів Facebook

Британська дослідницька компанія Comparitech виявила у вільному доступі базу даних понад 267 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Comparitech.

За даними компанії, у вільному доступі перебували телефонні номери, імена та ідентифікатори облікового запису користувачів соцмережі Facebook. База вперше була виявлена 4 грудня, а вже через тиждень дані було опубліковано на хакерському форумі. База була заблокована 19 грудня.

У компанії зазначили, що витік даних переважно торкнувся користувачів соцмережі зі Сполучених Штатів Америки. Дані користувачів могли використовуватися для фішингових розсилок або спаму.

Наразі невідомо, як хакерам вдалося отримати доступ до даних користувачів. Одною з версій є викрадення даних через Facebook API до того, як доступ до телефонних номерів було обмежено в 2018 році. За ще однією версією, дані було отримано за допомогою скрейпінга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді в результаті хакерської атаки на базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs стався витік даних понад 15 мільйонів осіб. Викрадені дані могли містити - ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів.