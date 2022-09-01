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У Британії сподіваються, що G7 завтра заявить про стелю цін на російську нафту

Фото: міністр фінансів України Надім Захаві (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) завтра можуть зробити заяву про обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив канцлер казначейства Великобританії Надім Захаві, консенсус повинен бути досягнутий на завтрашній зустрічі.

"Завтра у нас запланована важлива зустріч з міністрами фінансів G7, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити заяву, яка означатиме, що ми зможемо рухатися вперед, щоб забезпечити обмеження цін на нафту", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС та членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель. При тому, що на сьогодні еталонна марка Brent торгується в районі 93 доларів.

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Російська ФедераціяВеликобританіяG7Нафта