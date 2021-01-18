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Нерівний доступ до СOVID-вакцин становить загрозу для світу, - Bloomberg

Понеділок 18 січня 2021 11:55
Нерівний доступ до СOVID-вакцин становить загрозу для світу, - Bloomberg
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Через нерівний доступ до вакцин проти COVID-19 у світі подальше поширення коронавірусу може призвести до появи небезпечніших версій патогену. Це ослабить медицину та завдасть шкоди економіці.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллера, не можна залишити деякі частини світу без доступу до COVID-вакцин.

"Вірус просто повернеться до нас. Це піддає ризику всіх у всьому світі", - сказав він.

Зазначається, що в той час, як США, Великобританія і Європейський союз вже надали громадянам близько 24 млн доз вакцини - більше половини щеплень, зроблених у всьому світі, - величезна кількість країн ще не почали свої кампанії. Однак нерівність в імунітеті становить загрозу як для багатих, так і для бідних держав.

Незважаючи на впевненість виробників вакцин в тому, що препарати можна буде досить швидко адаптувати до нових варіантів вірусу, чим довше вірус зможе зберігатися в різних частинах світу, де немає вакцини, тим вища небезпека появи нових штамів COVID. Вони можуть бути більш небезпечними.

Нагадаємо, у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

Також РБК-Україна писало, що компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки постачання вакцини.

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