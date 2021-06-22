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У Європі проти Google розпочато антимонопольне розслідування

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Брюссель, Вівторок 22 червня 2021 14:44
У Європі проти Google розпочато антимонопольне розслідування Фото: у Європі проти Google розпочато антимонопольне розслідування (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 червня Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Google. Американську компанію звинувачують у зловживанні домінуючим становищем на ринку медійної реклами в Інтернеті.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Єврокомісія запустила офіційне розслідування щодо Google, щоб перевірити, чи не порушила компанія норми ЄС щодо конкуренції, надаючи перевагу технологіям онлайн-реклами власної розробки на шкоду конкуруючим розробникам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розслідування вивчить, чи порушує свободу конкуренції Google, обмежуючи доступ третіх сторін до даних користувачів для рекламних цілей на веб-сайтах та в додатках, зберігаючи такі дані для власного використання.

"Рівні умови існування мають важливе значення для всіх галузей реклами. Чесна конкуренція важлива для рекламодавців. Ми розглянемо політику Google щодо відстеження користувачів, щоб переконатися, що вони відповідають чесній конкуренції", - зазначила віце-голова Європейської комісії Маргрет Вестагер.

Нагадаємо, що Google заявив внесення змін у свій глобальний рекламний бізнес аби більше не зловживати своїм домінуючим становищем.

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