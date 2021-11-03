RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому

Автор: Сергій Пишкін

В Британії розпочали перше випробування препарату від м’язової слабкості під час коронавірусу. Його прийматимуть пацієнти, які тривалий час хворіють.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що випробування проводитимуть на пацієнтах із коронавірусом, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.

Препарат отримав назву AXA1125. Він націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.

У разі успіху, вчені зможуть випробувати препарат на пацієнтах, які страждають від синдрому хронічної втоми.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусПандемія коронавірусуВеликобританія