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В Британии начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома

Автор: Сергей Пышкин

В Британии начали первое испытание препарата от мышечной слабости во время болезни коронавирусом. Его будут принимать пациенты, которые длительное время не обращались за помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что испытания будут проводить на пациентах с коронавирусом, которые не были госпитализированы во время ранней болезни.

Препарат получил название AXA1125. Он нацелен на дисфункцию клеток митохондриев, которые являются "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.

В случае успеха, ученые смогут испытать препарат на пациентах, страдающих от синдрома хронической усталости.

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