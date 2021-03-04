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У Британії почали антимонопольне розслідування відносно Apple

Автор: РБК-Україна

У Великобританії фахівці Управління з конкуренції і ринків (CMA) проведуть антимонопольне розслідування відносно американської корпорації Apple. Причиною цього стали заяви розробників про те, що умови магазину додатків Apple є несправедливими.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Невдоволення розробників пов'язані з тим, що вони повинні платити компанії комісію 30% за розповсюдження їх програм через App Store. При цьому взаємодіяти з клієнтами поза фірмового магазину їм заборонено.

Зазначається, що оплата всіх додаткових опцій, які клієнт захоче придбати, також повинна проходити через App Store.

"Під час розслідування CMA буде вивчено, займає Apple домінантне положення у зв'язку з розповсюдженням програм на пристроях фірми у Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone після того, як в кінці 2017 року корпорація визнала, що навмисне знижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone.

Функція уповільнення роботи смартфонів застосовувалася в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Крім того, з виходом iOS 11.2 технологія стала доступна і для iPhone 7.

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