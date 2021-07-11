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У Британії можуть заборонити утримання слонів у зоопарках: тварини страждають у неволі

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії можуть заборонити на законодавчому рівні утримання слонів у зоопарках. Відповідні рекомендації розглядає уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Elephant Welfare Group було доручено розробити засновані на фактах рекомендації щодо поліпшення утримання слонів та їх благополуччя у Великобританії. Повідомлення припускають, що він рекомендуватиме заборонити утримання слонів у неволі, що покладе край століттям цієї практики.

Президент Фонду Born Free Вілл Треверс зазначив, що тварини в неволі страждають від ряду психологічних і фізичних недуг.

"Коли ми знаємо, що ми можемо зробити набагато краще для слонів, захищаючи їх і величезні території, які їм потрібні, щоб вони могли жити в дикій природі", - сказав він.

Звіт EWG, що входить в Британсько-ірландську асоціацію зоопарків і акваріумів, готувався 10 років. У ньому говориться, що рішення, прийняті урядом щодо майбутнього слонів у Великобританії, будуть ґрунтуватися на доказах, а не на думках.

Зараз в 11 зоопарках Великобританії знаходиться 51 слон.

Нагадаємо, гігантські панди більш не вважаються вимирущим видом тварин. Про це заявила влада Китаю.

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