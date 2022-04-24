ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років, - Telegraph

Новость на русском →
Велика Британія, Неділя 24 квітня 2022 07:40
У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років, - Telegraph Фото: вугільна шахта Woodhouse Colliery у Великій Британії (mining-technology.com)
Автор: Володимир Костирін

У Великій Британії готуються відкрити вугільну шахту Woodhouse Colliery в графстві Камбрія на північному заході країни, що стане першим за три десятки років відновленням роботи шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Міністр житлового будівництва Майкл Гоув підтримує такі плани, стверджують високопоставлені джерела в Консервативній партії торі. Очікується, що вугільна шахта постачатиме життєво важливі матеріали для сталеливарних заводів.

Чиновник збирається схвалити відкриття шахти, оскільки кабінет міністрів підтримує пропозицію позбутися залежності від російського імпорту.

Остаточне рішення міністра залежатиме від рекомендацій, переданих йому інспекцією планування.

Woodhouse Colliery, перша глибока вугільна шахта у Великій Британії за 30 років, отримала добро від місцевих радників у жовтні 2020 року, але через шість місяців міністри почали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату.

У листопаді минулого року прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив на саміті в Глазго, що він "не підтримує збільшення кількості вугілля", але утримався від прямої відмови. Джерела на Даунінг-стріт наполягають на тому, що рішення приймається тільки міністрами планування.

Шахта вироблятиме коксівне вугілля, важливий компонент сталеливарного виробництва, який не буде спалюватися на електростанціях. Британія імпортувала 40% свого коксівного вугілля з РФ до вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на тлі спроб країн ЄС скоротити залежність від РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Санкції проти Росії Кримінальна справа Енергетична блокада
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає