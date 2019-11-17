У Британії командири приховували злочини своїх солдатів в Іраку і Афганістані

Командування армії Великобритании приховував злочини своїх військовослужбовців в Іраку і Афганістані. Про це йдеться в документах, які в ході спільного розслідування отримали Sunday Times і програма Panorama телекомпанії ВВС.

Дані дозволили виявити, що британське командування фальсифікувало документи, аби приховати вбивства, вчинені бійцем спецпідрозділу SAS, а також тортури, побиття і сексуальні наруги над ув'язненими. Відповідальність за злочини несли шотландські піхотинці з батальйону Black Watch.

Один з учасників розслідування вказує, що з кожним днем він відчував все більший тиск з боку Міністерства оборони Великобританії, яке намагалося закрити незручні справи і не допустити їх передачі в прокуратуру або в Міжнародний кримінальний суд.

Серед злочинів - розстріл солдатом спецназу жителів Афганістану, які пили у себе вдома чай. Справою займалася військова прокуратура, однак ні рядовий, ні його командири не понесли жодної відповідальності.

Нагадаємо, Великобританія збирається посилити свою військову присутність у Перській затоці, направивши туди міноносець Duncan.