У Британії відчувають нові ліки від COVID: може дати миттєвий імунітет

У Великобританії вчені з Університету коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат проти коронавірусу Storm Chaser. Ці ліки потенційно може дати миттєвий імунітет від COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Даний препарат розроблений вченими UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше випустила свою вакцину від коронавірусу.

Вчені сподіваються, що препарат буде мати суміш антитіл і буде здатний захищати від COVID-19 від 6 до 12 місяців. Учасникам випробувань ліки вводиться у вигляді двох доз. У разі схвалення препарат зможе забезпечити імунітет до COVID-19 вже протягом восьми днів, тоді як нинішнім вакцинам для цього необхідно близько місяця.

У Британії сподіваються, що препарат стане доступним вже в березні або квітні 2021 року. Поки Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях. Ліки ввели десяти добровольцям.

Нагадаємо, в Британії планують з 4 січня почати вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії Astrazeneca.

Також повідомлялося, що країни Євросоюзу в неділю приступають до масової вакцинації населення від COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.