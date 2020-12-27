ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Британии испытывают новое лекарство от COVID: может дать мгновенный иммунитет

Автор: Игорь Литвиненко

В Великобритании ученые из Университета колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат против коронавируса Storm Chaser. Это лекарство потенциально может дать мгновенный иммунитет от COVID-19.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The Guardian.

Данный препарат разработан учеными UCLH совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca, которая ранее выпустила свою вакцину от коронавируса.

Ученые надеются, что препарат будет иметь смесь антител и будет способен защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев. Участникам испытаний лекарство вводится в виде двух доз. В случае одобрения препарат сможет обеспечить иммунитет к COVID-19 уже в течении восьми дней, тогда как нынешним вакцинам для этого необходимо около месяца.

В Британии надеются, что препарат станет доступным уже в марте или апреле 2021 года. Пока Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях. Лекарство ввели десяти добровольцам.

Напомним, в Британии планируют с 4 января начать вакцинацию против коронавируса препаратом компании Astrazeneca.

Также сообщалось, что страны Евросоюза в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины лекарствавакцина от коронавирусаКоронавирус