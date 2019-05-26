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У Британії ще один політик оголосив про бажання стати прем'єром


Міністр заявив, що готовий об'єднати Консервативну та Юніоністську партії

Британський міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув оголосив про свій намір стати прем'єр-міністром країни після відставки Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час свого виступу перед пресою у неділю, 26 травня, Гоув підтвердив, що збирається змагатися за посаду лідера правлячої Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.

Гоув зазначив, що готовий об'єднати Консервативну та Юніоністську партії та реалізувати вихід Британії з Європейського союзу (Brexit).

"Я вірю, що готовий об'єднати Консервативну та Юніоністську партії, готовий виступити за Brexit та готовий очолити цю велику країну", - заявив міністр.

Таким чином, Гоув став восьмим кандидатом на посаду прем'єра Британії та лідера консерваторів після відставки Мей.

Нагадаємо, раніше колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб та колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом заявили, що будуть боротися за посаду прем'єр-міністра країни та лідера Консервативної партії.

Раніше РБК-Україна писало, що на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії претендують 5 кандидатів. Зокрема, про свій намір зайняти пост Терези Мей оголосили екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

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