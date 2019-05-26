У Британії ще один політик оголосив про бажання стати прем'єром

Британський міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув оголосив про свій намір стати прем'єр-міністром країни після відставки Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час свого виступу перед пресою у неділю, 26 травня, Гоув підтвердив, що збирається змагатися за посаду лідера правлячої Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.

Гоув зазначив, що готовий об'єднати Консервативну та Юніоністську партії та реалізувати вихід Британії з Європейського союзу (Brexit).

"Я вірю, що готовий об'єднати Консервативну та Юніоністську партії, готовий виступити за Brexit та готовий очолити цю велику країну", - заявив міністр.

Таким чином, Гоув став восьмим кандидатом на посаду прем'єра Британії та лідера консерваторів після відставки Мей.

Нагадаємо, раніше колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб та колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом заявили, що будуть боротися за посаду прем'єр-міністра країни та лідера Консервативної партії.

Раніше РБК-Україна писало, що на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії претендують 5 кандидатів. Зокрема, про свій намір зайняти пост Терези Мей оголосили екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.