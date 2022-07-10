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У Британії два нових кандидати вступили в боротьбу за посаду прем'єра

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Лондон, Неділя 10 липня 2022 01:22
У Британії два нових кандидати вступили в боротьбу за посаду прем'єра Фото: у Британії два нових кандидати вступили в боротьбу за посаду прем'єра (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Колишній глава МЗС Британії Джеремі Хант і ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявили про плани висунути свої кандидатури на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Хант заявив, що він єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Бориса Джонсона.

"Я вказував на те, що пішло не так задовго до будь-якого з інших основних претендентів, і я не захищав те, що не можна виправдати. Тому, вибираючи мене, Консервативна партія посилає сигнал тим виборцям про те, що ми прислухалися до їх побоювань і змінилися", - заявив він.

Своєю чергою Джавід заявив, що останнім часом консерватори "збилися зі шляху".

"Я збираюся висунути свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра нашої великої країни. Я думаю, що за останні пару років ми трохи збилися зі шляху, намагаючись зробити трохи того, трохи цього. І люди, можливо, відчувають, що не знають, що консерватори насправді зроблять для них", - заявив ексміністр.

Раніше колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

Низка відставок призвела до того, що Борис Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що говорять можливі наступники про Україну".

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