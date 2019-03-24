У Британії через Brexit можуть відбутися дострокові вибори

Міністр з питань виходу Британії зі складу Євросоюзу (Brexit) Стівен Барклай заявив, що в Королівстві можуть відбутися дострокові парламентські вибори, якщо депутати зроблять спробу "захопити" контроль над процесом виходу Британії зі складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Барклай розповів, що парламент Британії намагається перебрати на себе контроль за Brexit, від чого існує небезпека, що депутати зможуть повернутися до позиції, яка суперечить обіцянкам влади.

"В кінці кінців, ризик загальних виборів зросте, тому що у вас потенційно може виникнути ситуація, коли парламент доручає виконавчій влади зробити щось, що суперечить тому, що було зроблено", - заявив Барклай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер казначейства Британії Філіп Хаммонд заявив, чтпро відставка Терези Мей, прем'єр-міністра Великобританії, не вирішить проблем, пов'язаних з зайшли в глухий кут процесом виходу Британії з складу ЄС. Хаммонд не згоден з тим, що Мей опинилася в безвихідному становищі і має покинути свій пост.