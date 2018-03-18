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У Британії авто протаранило будівлю нічного клубу, 13 поранених

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 17:31
Фото: місце інциденту (twitter.com/Kent_999s)
Фото: місце інциденту (twitter.com/Kent_999s)

Поліція допускає, що кількість постраждалих ще може збільшитися

У Великобританії в місті Грейвзенде автомобіль протаранив будівлю нічного клубу, в результаті чого постраждало щонайменше 13 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції графства Кент на офіційному сайті відомства.

Зазначено, що інцидент стався близько 23:00 за місцевим часом 17 березня (1:30 18 березня за київським часом).

Наголошується, що автомобіль Suzuki Vitara в'їхав у будівлю нічного клубу Blake's, розташованого на Куїн-стріт.

У поліції вважають, що кількість постраждалих може ще збільшитися.

"Хтось міг покинути місце події самостійно, ми все ще встановлюємо точну кількість постраждалих", - доповіли поліцейські.

Як повідомляється, приїхавши на місце події, співробітники правоохоронних органів затримали 21-річного чоловіка, який перебував за кермом. Він підозрюється в замаху на вбивство. За попередніми даними, чоловіка до інциденту того ж вечора вивели з клубу після сварки.

Поліція не розглядає цей інцидент як терористичну атаку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії щонайменше дев'ять учнів загинуло після того, як автомобіль протаранив будівлю школи в місті Музаффарпур на сході країни.

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Теги: автомобили, ночной клуб, наезд
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