У Британії авто протаранило будівлю нічного клубу, 13 поранених

У Великобританії в місті Грейвзенде автомобіль протаранив будівлю нічного клубу, в результаті чого постраждало щонайменше 13 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції графства Кент на офіційному сайті відомства.

Зазначено, що інцидент стався близько 23:00 за місцевим часом 17 березня (1:30 18 березня за київським часом).

Наголошується, що автомобіль Suzuki Vitara в'їхав у будівлю нічного клубу Blake's, розташованого на Куїн-стріт.

GRAVESEND update: A man was arrested for suspected attempted murder after several people were injured when a grey Suzuki 4x4 vehicle was driven into the ‘shisha lounge’ area at Blake’s nightclub around 11:45pm last night. There are not thought to be any life-threatening injuries. pic.twitter.com/8M5dhftyNn — Kent 999s (@Kent_999s) March 18, 2018

У поліції вважають, що кількість постраждалих може ще збільшитися.

"Хтось міг покинути місце події самостійно, ми все ще встановлюємо точну кількість постраждалих", - доповіли поліцейські.

Як повідомляється, приїхавши на місце події, співробітники правоохоронних органів затримали 21-річного чоловіка, який перебував за кермом. Він підозрюється в замаху на вбивство. За попередніми даними, чоловіка до інциденту того ж вечора вивели з клубу після сварки.

GRAVESEND update: Police say that at least 13 people were injured when a Suzuki Vitara was driven into Blake’s nightclub on Queen Street last night. Some people suffered broken bones. Police believe that some injured people left the scene. A man (21) was arrested. pic.twitter.com/hGXMyhd8Fl — Kent 999s (@Kent_999s) March 18, 2018

Поліція не розглядає цей інцидент як терористичну атаку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії щонайменше дев'ять учнів загинуло після того, як автомобіль протаранив будівлю школи в місті Музаффарпур на сході країни.