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У Британії вже 5 млн людей отримали другу дозу вакцини від COVID-19

Новость на русском → Лондон, Субота 03 квітня 2021 21:17
У Британії вже 5 млн людей отримали другу дозу вакцини від COVID-19 Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

У Британії триває кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Сьогодні кількість людей, які отримали другу дозу вакцини, досягла 5 мільйонів.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон на сторінці у Twiiter.

Джонсон закликав всіх британців, які погодилися на вакцинацію, отримати друге щеплення, як тільки їм запропонують.

"Ми досягли ще однієї віхи у нашій програмі вакцинації, коли понад 5 мільйонів людей вже отримали друге щеплення", - написав він.

Нагадаємо, першою дозою вакцини від коронавірусу вже укололи половину дорослого населення Британії. А наприкінці березня в Британії за добу зробили понад 600 тисяч щеплень, що стало рекордом з початку вакцинації.

Однак, попри масову вакцинацію населення, Джонсон попереджав Британію про можливу третю хвилю коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у Британії отримав щеплення від коронавірусу українських посол Вадим Пристайко. Він отримав першу дозу вакцини Astrazeneca.

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