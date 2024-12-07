БРИКС не заинтересован в ослаблении доллара США, - глава МИД Индии

Напомним, что недавние заявление Трампа о намерении ввести пошлины на товары, которые поставляются из Мексики, Канады и Китая - всколыхнули мировые финансовые рынки.

Подробнее о том, как новоизбранный президент США планирует увеличить тарифы на импорт иностранных товаров в Америку, а также почему это может привести к торговым войнам с Китаем и Европой, и как повлияет на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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