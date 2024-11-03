Бригада "скорой" попала под обстрел в Херсонской области: ранены врачи
Российские войска обстреляли Белозерку Херсонской области 3 ноября. Под атаку попало авто "скорой", ранены врачи.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Около 11:00 войска РФ атаковали Белозерку. Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице", - рассказал он.
По данным главы ОВА, у врачей минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.
"Фельдшер получил еще и обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи", - отметил Прокудин.
Кроме того, в результате атаки также поврежден автомобиль "скорой".
Обстрелы Херсонской области
Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области после того, как осенью 2022 года ВСУ вернули под свой контроль част региона. На данный момент захваченным остается левобережье Херсонской области.
Именно оттуда оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты, в том числе и Херсон. Часто захватчики атакуют бригады спасателей, правоохранителей и экипажи скорой помощи.
Например, 28 октября российские войска атаковали дроном бригаду скорой помощи в Антоновке Херсонской области. Врачи как раз оказывали помощь пострадавшим после предыдущей атаки БПЛА. Тогда погиб врач бригады, а фельдшер получил ранения.
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