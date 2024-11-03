Бригада "скорой" попала под обстрел в Херсонской области: ранены врачи

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Около 11:00 войска РФ атаковали Белозерку. Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице", - рассказал он.

По данным главы ОВА, у врачей минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

"Фельдшер получил еще и обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи", - отметил Прокудин.

Кроме того, в результате атаки также поврежден автомобиль "скорой".