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Бригада Нацполиции "Хищник" взяла в плен трех оккупантов в Торецке (видео)

Иллюстративное фото: бригада Нацполиции "Хищник" взяла в плен трех оккупантов в Торецке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявляют о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.

Пленные в течение нескольких суток находились на позициях украинской пехоты, после чего были эвакуированы и переданы соответствующим органам.

"Они больше не хотят воевать за Россию и заявляют о намерении присоединиться к "РДК", чтобы выступить против путинского режима", - добавляет бригада.

Отмечается, что пленных удалось взять благодаря совместным действиям "Хищника", а также других подразделений, которые сейчас работают на направлении.

Добавим, что в 2024-м году Национальная полиция сформировала дополнительные подразделения, которые предназначены для участия в боевых действиях с российскими оккупантами:

  • сводная Бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности;
  • сводная Бригада Департамента патрульной полиции "Хищник";
  • сводная Бригада подразделений полиции особого назначения КОРД.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 916 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 31 марта, ее потери составили еще 1540 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

  • 9 танков;
  • 37 боевых бронированных машин;
  • 15 артиллерийских систем.

 

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