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Бригада "Лють" показала видео учений с инструкторами НАТО

Иллюстративное фото: бригада "ЛЮть" показала видео учений с инструкторами НАТО (facebook com UA National Police)
Автор: Наталья Кава

Бойцы из бригады "Люті" прошли обучение с инструкторами НАТО и овладели разными видами вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Украинские полицейские не только овладевают разными видами вооружения образцов НАТО, но и поражают зарубежных инструкторов умениями воевать профессионально и слаженно. А также делятся с коллегами добытым в боях опытом современной войны", - сказано в подписи к видео.

Правоохранители напомнили, что бригада "Лют" регулярно устраивает своим воинам обучение и обмен опытом с зарубежными коллегами. Это позволяет овладевать различными военными специализациями и улучшать собственные навыки. А также эффективно выполнять сверхсложные задачи в зоне боевых действий и сохранять свою жизнь и здоровье.

 

Объединенная штурмовая бригада "Лют" – это военизированное подразделение полиции нового образца. Бригада создана на базе полков специального назначения Сафари и Цунами, а также батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова.

Ситуация на фронте

По данныминститута изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись восточнее Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками.

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