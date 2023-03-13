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Бригада энергетиков попала под обстрел в Херсонской области

Иллюстративное фото: бригада энергетиков попала под обстрел в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли бригаду энергетиков во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Отмечается, что событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской общины.

По предварительным данным, из-за вражеской атаки один электрик получил ранение. Его везут в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь.

Отметим, что 12 марта россияне 56 раз обстреляли Херсон и область. Они выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

К тому же, сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы.

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Херсонская областьВойна России против Украины