Бригада энергетиков попала под обстрел в Херсонской области

Отмечается, что событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской общины.

По предварительным данным, из-за вражеской атаки один электрик получил ранение. Его везут в ближайшее медучреждение, где врачи окажут ему необходимую помощь.

Отметим, что 12 марта россияне 56 раз обстреляли Херсон и область. Они выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

К тому же, сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы.

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