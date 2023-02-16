Бренды Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob запустили социальную инициативу для помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компаний.

Для участия в инициативе нужно выполнить несколько простых шагов:

выбрать снеки Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob с пометкой "Героям на связь";

найти в пачке фишку с кодом и зарегистрировать его на сайте или в Telegram- или Viber-боте;

получить 5 грн и направить эти деньги на масштабный сбор для закупки раций или на свой мобильный счет.

"Чем больше приобретаете акционные пачки и зарегистрируете коды в поддержку военных, тем больше у наших Героев будет раций! Сколько средств уже собрано, можно наблюдать здесь", - отмечают в компании.

Банка социальной инициативы более 20 миллионов гривен. Сбор продлится до 31 марта.

"Верьте в силу небольших шагов и в то, что маленькой помощи не бывает. Все усилия и доносить ценные и важные. Главное - отойти от роли наблюдателя и активно приобщаться к благотворительным делам. Именно так вы будете приближать общую Победу и вселять в свое окружение уверенность: мы на стороне добра", - резюмировали инициаторы акции.