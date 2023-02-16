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Бренды Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob запустили социальную инициативу для помощи Украине

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Четверг 16 февраля 2023 14:06 promo
Бренды Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob запустили социальную инициативу для помощи Украине Бренды Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob запустили социальную инициативу для помощи Украине (фото: пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бренды Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob запустили социальную инициативу "Героям на связь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компаний.

Для участия в инициативе нужно выполнить несколько простых шагов:

  • выбрать снеки Flint, Chipster's, Сан Саныч и Big Bob с пометкой "Героям на связь";
  • найти в пачке фишку с кодом и зарегистрировать его на сайте или в Telegram- или Viber-боте;
  • получить 5 грн и направить эти деньги на масштабный сбор для закупки раций или на свой мобильный счет.

"Чем больше приобретаете акционные пачки и зарегистрируете коды в поддержку военных, тем больше у наших Героев будет раций! Сколько средств уже собрано, можно наблюдать здесь", - отмечают в компании.

Банка социальной инициативы более 20 миллионов гривен. Сбор продлится до 31 марта.

"Верьте в силу небольших шагов и в то, что маленькой помощи не бывает. Все усилия и доносить ценные и важные. Главное - отойти от роли наблюдателя и активно приобщаться к благотворительным делам. Именно так вы будете приближать общую Победу и вселять в свое окружение уверенность: мы на стороне добра", - резюмировали инициаторы акции.

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