Бренд OPEL сфокусований на екологічності – повна електрифікація до 2028 року

У новому році Бренд OPEL продовжить втілювати свої плани щодо електрифікації модельного ряду. До середини 2022 року буде електрифіковано вже 11 моделей OPEL, включаючи всю лінійку легких комерційних автомобілів (LCV). На шляху до ідеї отримання автопарку без вихлопних газів деякі моделі вже цього року в Європі будуть пропонуватися виключно в повністю електричних варіантах.

Наприклад, відтепер клієнти можуть замовити OPEL Combo Life, OPEL Vivaro Combi та OPEL Zafira Life виключно з електроприводом. Для того, щоб стимулювати продаж повністю електричних версій, у Німеччині держава і виробники спільно субсидують покупку електромобілів на суму до 9 000 євро. Цей "бонус за інновації" діє до кінця 2022 року. Схожі програми субсидування покупки електромобілів існують і в інших європейських країнах.

"Альтернативи електрифікації немає. У майбутньому Бренд OPEL отримає ще більше уваги клієнтів завдяки інноваціям, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ці зміни будуть швидкими: починаючи вже з 2024 року, ми пропонуватимемо електрифіковану версію кожної моделі OPEL без винятку. Іншими словами, наступники Crossland та Insignia також будуть електрифіковані. Наша ключова заява звучить так: з 2028 року в Європі ми продаватимемо виключно електромобілі", – поділився баченням майбутнього генеральний директор OPEL Уве Хохгешурц (Uwe Hochgeschurtz).

Найближчими місяцями нове покоління автомобіля OPEL Astra стане стрижнем кампанії електрифікації Бренда. Після прем'єри у вересні 2021 року, новинка OPEL Astra надійде до покупців навесні нинішнього року і з самого початку своєї кар'єри буде доступна у вигляді гібрида, що підключається (Plug-In Hybrid). У 2023 році модельний ряд доповнить повністю електричний варіант OPEL Astra-e. Таким чином, це дозволить ще більше розширити асортимент екологічно чистих транспортних засобів "блискавки": починаючи від легкого автомобіля OPEL Rocks-e – і закінчуючи великим комерційним фургоном OPEL Movano-e.

Електромобілі OPEL Combo-e Life та OPEL Zafira-e Life вже мають великий успіх на ринку. Обидва вена оснащені електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.) та акумулятором типу "літій-іон" ємністю 50 кВтг. Завдяки останньому електромобіль OPEL Combo-e Life забезпечує запас ходу до 280 кілометрів (відповідно до WLTP). При необхідності батарею можна зарядити до 80% номінальної ємності всього за 30 хвилин на громадській швидкій зарядній станції постійного струму.

Своєю чергою, більший вен OPEL Zafira-e Life дає покупцеві можливість вибору з двох типів акумуляторів "літій-іон": не тільки ємністю 50 кВтг (запас ходу до 231 км відповідно до WLTP), але навіть 75 кВтг (запас ходу) до 329 кілометрів відповідно до WLTP). Крім того, електромобіль OPEL Zafira-e Life доступний у трьох варіантах довжини кузова та може одночасно перевозити до дев'яти осіб.

На додаток до повністю електричних версій і гібридів, що підключаються, Бренд OPEL вже зараз пропонує автомобілі з паливними елементами, які працюють на водні. Так, модель OPEL Vivaro-e HYDROGEN побудована на основі електричного фургона Opel Vivaro-e, який має титул "Міжнародний фургон 2021 року".

Новинка отримала силовий агрегат на основі паливних осередків, у поєднанні з акумуляторною батареєю та електромотором. У результаті повні баки водню та повністю заряджений акумулятор забезпечують запас ходу близько 400 кілометрів (WLTP). Перші випущені екземпляри Opel Vivaro-e HYDROGEN вже розпочнуть свою екологічно чисту роботу в автопарку німецького виробника побутової техніки преміум-класу Miele.

Таким чином, можна констатувати, що Бренд OPEL знаходиться на шляху до світлого майбутнього з нейтральним викидом CO2 – завдяки своїм моделям з альтернативними типами силових установок. Цього року OPEL та Stellantis націлені активно просувати будівництво гігафабрики акумуляторних батарей у Кайзерслаутерні. Своєю чергою, в місті Рюссельсхаймі буде реалізовано проект із перетворення штаб-квартири OPEL на "зелений кампус" та майбутню німецьку штаб-квартиру Stellantis.

Представництво Бренду OPEL в Україні повністю підтримує обрану глобальну стратегію і вже зараз робить перші кроки щодо її реалізації у нашій країні. Так, наприкінці 2021 року було анонсовано ціни на заражену OPEL Mokka-e. Переходьте в шоу-рум моделі, щоб познайомитись ближче, а також слідкувати за нашими новинами, щоб бути в курсі всіх новинок Бренду.

Про бренд OPEL

Opel – один із найбільших європейських виробників автомобілів. Компанія була заснована у 1862 Адамом Опелем в Рюссельсхаймі, Німеччина, а з 1899 Opel зайнявся автомобілебудуванням.

З 2017 року німецька марка входить до концерну Stellantis (ex-група PSA). Разом зі своєю британською дочірньою маркою Vauxhall у 2018 році компанія представлена ​​у більш ніж 60 країнах світу, що продають понад мільйон автомобілів. З 2019 року інтереси бренду в Україні репрезентує компанія "Пежо Сітроен Україна", офіційне представництво концерну.

Зараз Opel реалізує свою глобальну стратегію PACE!: електрифікація, мобільність та дії на випередження потреб клієнтів. До 2024 року всі європейські моделі легкових автомобілів пропонуватимуть електричний варіант. Вибраний вектор розбиття повинен зробити Opel стабільно прибутковим, глобальним та сучасним.