Ложь в отношениях: когда стоит простить, а когда - уходить без объяснений

Ложь в отношениях людей, которые друг другу доверяют, это большая неприятность. И она разрушает доверие, чувство безопасности, уверенности в партнере. Прощать или нет - это личный выбор каждого и не всегда этот выбор легкий и гарантирует восстановление доверия, да и отношений тоже.

Как простить ложь в отношениях, можно ли восстановить доверие и как справиться с этой сложной задачей, рассказывает РБК-Украина .

Что считать ложью в отношениях

Не каждое замалчивание - это ложь и измена. Но есть фразы, по которым распознать ложь проще, чем кажется. Особенно, если они звучат часто, без объяснений и каждый раз - тогда, когда вы просите искренности.

К самым распространенным вариантам манипулятивной или тревожной лжи психологи относят:

"Я не хотел/не хотела тебя расстраивать"

Это звучит как забота, но на самом деле - классическое прикрытие ухода от ответственности.

"Это не имеет значения"

Имеет. Если партнер так говорит о чем-то, что вам важно - это сигнал.

"Я просто забыл/забыла сказать"

Если такое случается регулярно - это не забывание, а выбор скрывать.

"Я соврал, потому что боялся твоей реакции"

Это говорит не о вашем характере, а о неумении честно говорить о сложном.

"Я не хотел/не хотела этого делать"

Намерение и действие - разные вещи. Намерение не отменяет вред.

"Я сделал/делала это для нас"

Типичная манипуляция, когда человек оправдывает обман общим благом.

Почему люди врут в отношениях

Психологи считают, что обман чаще всего связан не с желанием не сделать больно, а с желанием избежать неприятного разговора, выглядеть лучше или сохранить контроль.

Причины:

страх осуждения

отсутствие эмоциональной зрелости

привычка из прошлого опыта

манипулятивное поведение

Но независимо от причин, ложь - это нарушение доверия, и она оставляет след.

Можно ли простить и восстановить доверие

Можно, но это не происходит автоматически. И на это точно уйдет время. Потому что кому-то легко простить быстро, а кому-то нужны недели и месяцы, потому что ложь - это боль, и процесс прощения начинается с осознания, что это вас ранило.

Есть несколько условий:

Обман признается прямо и полностью, без "но" и оправданий

Пострадавшая сторона имеет право на все эмоции. Гнев, обида, слезы - это нормально.

Действия должны измениться. Недостаточно сказать "больше не буду", нужно показать это поступками.

Строится новая открытость, без контроля, но с откровенностью. Обе стороны должны быть готовы к терапии или глубокому разговору

Как отличить разовую ошибку от системной лжи

Разовая ошибка

Искреннее раскаяние, изменение поведения, готовность работать над отношениями.

Системная ложь

Повторение похожих ситуаций, перекладывание вины, запутывание фактов, манипуляции.

И еще один важный фактор. Когда человек говорит, что "мне жаль" или "мне жаль", то стоит понять - жаль, что поймали на лжи, жаль что поступил неправильно, жаль, что пришлось просить прощения. Потому что раскаяние - это готовность исправлять ошибку и меняться.

Что делать, если простить не удается