Бразильський "Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу

У рамках 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу бразильський "Палмейрас" впевнено здолав єгипетський "Аль-Ахлі". Головним героєм "найзеленіших" став Дуду.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Бразильський гранд шокував опонента двома голами перед і відразу після перерви. На 39-й хвилині колишній "динамівець" Дуду пасом в один дотик вивів на побачення з кіпером Рафаеля Вейгу – хавбек був точним.
На старті ж другої половини дует бразильців помінявся ролями. Вейга підіграв партнеру по команді, а Дуду класним пострілом з кута штрафного майданчика поцілив у дальню дев'ятку.
"Аль-Ахлі" намагався нав'язати боротьбу, однак зазнав ще двох ударів. Спершу гол Шеріфа справедливо скасували через офсайд. На 81-й хвилині Айман Ашраф був вилучений за грубий фол.
У фіналі турніру "Палмейрас" 12 лютого зустрінеться із переможцем пари "Аль-Хіляль" – "Челсі".
Клубний чемпіонат світу-2021, 1/2 фіналу
"Палмейрас" – "Аль-Ахлі" – 2:0
Голи: Вейга, 39, Дуду, 49
Вилучення: Ашраф, 81 (АА)
До слова, напередодні міланський "Інтер" обіграв "Рому" на власному полі та пробився у півфінал Кубка Італії.