Бразильська компанія Vale знала про ризик прориву дамби

На сьогодні внаслідок прориву греблі загинули вже 165 осіб

Крупнейший производитель железной руды в Бразилии, компания Vale, знала о повышенном риске разрушения плотины хвостохранилища. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналисты агентства получили доступ ко внутреннему отчету компании от 3 октября 2018 года. В документе указывается, что плотина на шахте Córrego do Feijão в муниципалитете Брумадинью была определена в группу объектов, у которых вероятность разрушения в два раза превышает максимальный допустимый уровень риска.

Также СМИ узнали, что компанию Vale проинформировали о том, что в случае прорыва ее дамбы в зоне риска окажутся близлежащие населенные районы. В отчете компании указывается, что предупредить рабочих о прорыве плотины должны были сирены. Однако, поток грязи уничтожил сирены до того, как они успели подать звуковой сигнал.

Напомним, в результате прорыва дамбы хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в Бразилии уже погибли 165 человек, еще 160 человек считаются пропавшими без вести. Прорыв произошел 25 января.