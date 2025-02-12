Бразилию накрыла рекордная жара: занятия отменены, регионы объявляют чрезвычайное положение

Это произошло на фоне рекордных температур, которые стали причиной значительного ухудшения условий для обучения, в частности в классах, где нет достаточной вентиляции и водоснабжения.

Ситуация в Риу-Гранди-ду-Сул осложнилась не только из-за жары, но и после катастрофических наводнений, которые коснулись региона в мае 2024 года. Тогда вода в школе Олиндо Флорес в Сан-Леополду поднялась до уровня потолка, уничтожив мебель, книги и часть инфраструктуры. Более 180 человек погибли от наводнений, а 500 учеников пришлось перевести в другие учебные заведения.

Однако из-за рекордной температуры 4 февраля 2025 года - 43,8°C, с индексом тепла более 50°C - решением суда от имени профсоюза учителей было отложено начало учебного года на неделю.

За последние дни штат стал эпицентром высоких температур, ставших самыми высокими за последние десятилетия. Более 60 муниципалитетов штата объявили чрезвычайное положение из-за засухи.

Профсоюз учителей заявил, что более 70% школ в штате не имеют кондиционеров, а в некоторых школах, где они были установлены, система электропитания не может их поддержать. Учебные заведения, пострадавшие от прошлогодних наводнений, не смогли восстановить свои кондиционеры из-за разрушения инфраструктуры.

Профессор метеорологии Марина Хирота отметила, что такие экстремальные явления, как волны жары и наводнения, становятся все более частыми, что является прямым следствием климатического кризиса. Она отметила, что эти изменения в погодных условиях затрудняют адаптацию для людей, животных и растений, обитающих в этом регионе.

Учитывая прогноз на ближайшие дни, когда ожидается снижение температуры, обучение в Риу-Гранди-ду-Сул может возобновиться только при условии обеспечения соответствующих условий для учеников и учителей. Профсоюз учителей продолжает требовать установки кондиционеров в школах, ведь в условиях климатических изменений этой борьбы не избежать.