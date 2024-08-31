В Бразилии запретили соцсеть Х Илона Маска на территории страны, - Reuters

Верховный суд Бразилии постановил немедленно приостановить работу Х (Twitter) на территории государства. Также в стране введут штрафы за использование соцсети через VPN.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BBC.
Отмечается, что судья Александр де Мораес принял решение после того, как истек установленный им срок (24 часа) для Х по назначению официального представителя в стране.
В постановлении суда речь идет о полной и немедленной приостановке деятельности Х в Бразилии до тех пор, пока все соответствующие судебные постановления в отношении Х не будут выполнены. В частности, в перечень входит:
Мораес добавил, что во избежание использования VPN для обхода блокировки, лица или компании, которые попытаются сохранить доступ к соцсети, могут быть оштрафованы на 50 тысяч реалов в день (около 8840 долларов США).
BBC пишет, что Х, которой владеет известный миллиардер Илон Маск, перестанет работать в стране в ближайшие 24 часа. Постановление суда должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.
Кроме того, решение касается компаний Apple и Google. Они должны убрать соцсеть Х из своих сервисов для скачивания приложений в течение пяти дней (на территории Бразилии).
В начале этого года Мораес обязал соцсеть Х приостановить десятки аккаунтов, распространявших, как утверждалось, дезинформацию.
Маск, осудив это распоряжение как цензуру, ответил закрытием офисов платформы в Бразилии. Компания X, ранее известная как Twitter, в то время заявила, что ее услуги по-прежнему будут доступны в Бразилии.
В своей статье Reuters добавило, что на фоне вражды по поводу Х, Верховный суд Бразилии также заблокировал местные банковские счета Starlink, 40% которой принадлежит Маску. В пятницу, в результате блокировки, компания обратилась в суд с просьбой приостановить действие этого решения
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