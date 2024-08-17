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Компания Х прекращает работу в Бразилии: в чем причина

Суббота 17 августа 2024 19:39
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Компания Х прекращает работу в Бразилии: в чем причина Фото: лого соцсети Х и изображение Илона Маска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания X Corp, которая принадлежит известному миллиардеру Илону Маску и стоит за социальной сетью, ранее известной как Twitter, объявила о немедленном закрытии своей деятельности в Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LATEST LY.

Решение было принято после того, как судья Верховного суда Александре де Мораес якобы пригрозил законному представителю компании арестом в Бразилии, если она не выполнит распоряжение о цензуре.

Генеральный директор Линда Яккарино выразила глубокое сожаление в связи с закрытием, назвав это "печальным днем для народа Бразилии". При этом несмотря на закрытие, социальная сеть Х останется доступной в стране.

Шаг компании последовал за месяцами судебных тяжб. Ранее Илон Маск обещал снять ограничения с популярных аккаунтов в Бразилии, даже если это означало бы прекращение деятельности.

Компания X Corp раскритиковала действия Мораеса как недемократичные, возложив всю ответственность за закрытие на правосудие.

Как сообщается, компания Х Илона Маска оштрафована на 700 000 бразильских реалов за невыполнение распоряжений о цензуре в отношении публикаций о политиках страны.

Напомним, 9 августа стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявили о десятидневном запрете на работу социальной сети Х на территории страны. Решение было принято в ходе активных протестов граждан против результатов выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Британии призвало Илона Маска действовать ответственно после того, как миллиардер опубликовал в своей социальной сети X сообщения, которые, по мнению британских чиновников, могут еще больше разжечь охватившие страну насильственные беспорядки.

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