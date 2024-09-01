В Бразилии запретили соцсеть Х, многие чувствуют себя оторванными от мира, - AP

Как пишет издание, блокировка Х в Бразилии разделила пользователей и политиков по поводу законности принятого запрета. Отмечается, что начиная с субботы многие бразильцы испытывали трудности и сомнения при использовании других соцсетей в отсутствие Х.

Что предшествовало

В начале 2024 года судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес обязал соцсеть Х приостановить работу десятков аккаунтов, которые, как утверждалось, распространяли дезинформацию.

Нынешний владелец платформы Х миллиардер Илон Маск, осудив распоряжение как цензуру, ответил закрытием офисов соцсети в Бразилии. В то же время компания Х заявила, что ее услуги по-прежнему будут доступны в стране.

Однако на днях, после того, как судья дал Маску 24 часа на назначение официального представителя страны, реакции или действий от миллиардера не не было. В связи с этим, Мораес принял решение запретить Х на территории страны.

По словам судьи, деятельность соцсети приостановлена до тех пор, пока она не выполнит соответствующие приказы. Кроме того, он ввел ежедневные штрафы в размере 8 900 долларов США для тех лиц или компаний, которые попытаются обойти блокировку через VPN.

Важность Х для бразильцев

Associated Press указывает, что Бразилия является одним из крупнейших рынков для Х с десятками миллионов пользователей.

Однако после блокировки, бразильцы начали пробовать другие платформы. Так, соцсеть Bluesky являющееся условной альтернативой Х и начавшая свою работу в 2023 году, за последние пару дней увидев большой приток бразильцев. В пятницу компания заявила, что за это время на ее платформе зарегистрировалось около 200 тысяч новых пользователей из Бразилии, и это число "продолжает расти с каждой минутой". Кроме того, жители страны устанавливают в соцсети рекорды по таким действиям, как подписки и лайки.

Согласно изданию, миграция платформ не является чем-то новым для бразильцев. В свое время они были большими поклонниками Orkut, и когда соцсеть прекратила свое существование, они с радостью перешли на другие платформы.

Хоть Х не так популярен в Бразилии, как Facebook, Instagram, YouTube или TikTok. Тем не менее, соцсеть остается важной платформой, на которой бразильцы участвуют в политических дебатах. Также она имеет большое влияние среди политиков, журналистов и других лиц, формирующих общественное мнение.

Кроме того, в Х бразильцы делятся своим чувством юмора. В частности, многие из самых известных мемов страны берут начало именно в постах этой социальной сети