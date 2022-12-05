Бразилия сокрушила сборную Южной Кореи в 1/8 финала катарского Мундиаля

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Бразилия – Республика Корея – 4:1

Голы: Винисиус, 7, Неймар, 13 (пенальти), Ришарлисон, 29, Пакета, 36 – Пэк Сын Хо, 76

Со стартовым свистком пентакампеоны полетели завоевывать путевку в четвертьфинал. Огромное желание и напор бразильцев быстро дали плоды. На 7-й минуте Неймар прострелил вдоль линии штрафной на левый край зоны, где Винисиус принял мяч и элегантно уложил в дальний угол.

Еще через несколько минут "селесао" удвоили преимущество. Это Ришарлисон фолом на себе заработал одиннадцатиметровый, а Неймар переиграл голкипера ударом с отметки. Корейцы попытались сразу ответить, но выстрел Хвана в дальнюю девяику эффектно парировал Алиссон.

Но до перерыва сборная Бразилии шокировала азиатскую команду еще двумя забитыми мячами. Сначала Ришарлисон организовал роскошную комбинацию с Рафиньей и Тьяго Силвой и реализовал выход с глазу на глаз. А впоследствии Пакета в одно касание замкнул "черпак" Винисиуса с фланга.

Останавливаться пентакампеоны и не думали. В конце первого тайма Ришарлисон проиграл еще одно свидание с Кимом. На старте второго Рафинья накрутил защитника в пределах штрафной и бил в дальний угол низом – вратарь отбил мяч в сторону.

Непринужденные и внешне легкие атаки в исполнении бразильцев в эти минуты срывали аплодисменты не только родных болельщиков. Вероятно, впервые на катарском Мундиале фанаты разных команд получили истинное эстетическое удовольствие от просмотра футбола.

Тот же Рафинья упустил еще две возможности. В частности, пробил выше ворот со штрафного и попал в гоклипера с близкого расстояния. Зато на 68-й минуте могли размочить счет и корейцы – Алиссон и Маркиньос стали непреодолимой "стеной" Бразилии.

Но удержать ворота сухими пентакампеоны не смогли. На 76-й Пэк Сын Хо классно сыграл на подборе после стандарта и пушечным выстрелом из-за пределов штрафной пробил Алиссона и установил окончательный результат поединка. В четвертьфинале бразильцы встретятся со сборной Хорватии.