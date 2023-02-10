Бразилия не пустила иранские корабли в порт Рио-де-Жанейро: названа причина

Решение Бразилии представляет собой попытку наладить более тесные связи с администрацией президента США Джо Байдена после того, как американо-бразильские отношения испортились при ультраправом предшественнике Жаире Болсонару. Этот шаг был сделан, несмотря на давнее сопротивление Бразилии санкциям США в отношении Тегерана.

13 января Бразилия предоставила судам IRIS Makran и IRIS Dena разрешение заходить в порт Рио-де-Жанейро с 23 по 30 января, однако вскоре это окно было отменено, и теперь судам разрешено заходить в док не раньше 26 февраля.

Официальный представитель США, непосредственно осведомленный о ситуации, сказал, что перспектива присутствия иранских военных кораблей в Рио-де-Жанейро в преддверии официального визита была бы нежелательной.

Источник в бразильской армии подтвердил, что МИД страны двинуло даты и заблокировало швартовку иранских кораблей. Представитель министерства иностранных дел Бразилии также заявил, что утверждение о том, что Вашингтон оказывал давление на Бразилию, ошибочно.