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Бразильский авиапроизводитель начнет строить военные самолеты по стандартам НАТО

Фото: Бразилия начнет производить летки по стандартам НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бразильский авиапроизводитель Embraer в партнерстве с португальской аэрокосмической компанией OGMA будет производить самолеты, отвечающие требованиям НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бразильская компания по производству самолетов Embraer SA делает несколько типов самолетов, в том числе легкий штурмовик под названием "Super Tucano". На прошлой неделе авиапроизводитель выпустил "A-29 Super Tucano" в конфигурации НАТО.

"Сертификация самолетов компании в НАТО может открыть двери на европейский и другие рынки", - отметил министр обороны Бразилии Хосе Мусио

Embraer владеет 65% капитала португальской компании OGMA. Мусио подчеркнул, что производство самолетов именно в Португалии важно, поскольку оно уже отвечает предварительным требованиям НАТО.

Ранее мы писали, Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не посетит Украину, вместо этого он отправит с визитом в Киев своего спецпомощника.

Напомним, в Бразилии считают, что США поощряет войну в Украине, вместо этого они должны начать говорить о мире.

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