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У Бразилії тисячі людей вийшли на вулиці: вимагають від президента вакцин і критикують за смерті

Автор: Наталья Скороход

У Бразилії тисячі людей вийшли на протести по всій країні. Вони критикують президента Жаіра Болсонару за смерті від COVID-19 й за те, що не забезпечив населення вакцинами.

Про це повідомляє Reuters.

Болсонару отримав вакцини досить швидко і поставив під сумнів необхідність носіння масок.

За даними Міністерства охорони здоров'я Бразилії, в країні тільки 11% населення повністю вакциновані від коронавірусу і 29% отримали першу дозу.

Нагадаємо, що в Бразилії від коронавірусу померло 500 тисяч осіб. Тільки за останній тиждень коронавірус забрав в цій країні 2000 життів.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії президент виступив за те, щоб вакциновані люди не носили захисні маски. Він також заявив, що карантин потрібен тільки хворим людям.

Також ми писали, що Конгрес в Бразилії розслідує справу проти президента. Його звинувачують у недостатній боротьбі з коронавірусом.

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Коронавірус