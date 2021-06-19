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В Бразилии тысячи людей вышли на улицы: требуют от президента вакцин и критикуют за смерти

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии тысячи людей вышли на протесты по всей стране. Они критикуют президента Жаира Болсонару за смерти от COVID-19 и за то, что не обеспечил население вакцинами.

Об этом сообщает Reuters.

Болсонару получил вакцины достаточно быстро и поставил под сомнение необходимость ношения масок.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, в стране только 11% населения полностью вакцинированы от коронавируса и 29% получили первую дозу.

Напомним, что в Бразилии от коронавируса умерло 500 тысяч человек. Только за последнюю неделю коронавирус забрал в этой стране 2000 жизней.

Ранее сообщалось, что в Бразилии президент выступил за то, чтоб вакцинированные люди не носили защитные маски. Он также заявил, что карантин нужен только больным людям.

Также мы писали, что Конгресс в Бразилии расследует дело против президента. Его обвиняют в недостаточной борьбе с коронавирусом.

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