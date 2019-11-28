У Бразилії суд продовжив екс-президентові термін тюремного ув'язнення

Фото: Лула да Сілва (flickr.com/worldeconomicforum)

Після винесення вироку да Сілву не заарештують, і у нього буде можливість оскаржити рішення суду

Федеральний регіональний суд четвертого округу Бразилії відхилив апеляцію колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілви у справі про корупцію і відмиванні грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на передає телеканал Globo.

Суд також продовжив термін його ув'язнення до 17 років, один місяць і десять днів.

За версією слідства, Лула да Сілва міг придбати будинок і землю в Атибаї, штат Сан-Паулу, на незаконно отримані кошти або отримати їх від приватних компаній в обмін на привілеї, при цьому нерухомість числиться за людьми з його оточення. Сам екс-президент заявляв, що хотів придбати цей будинок і земельну ділянку, але власник відмовився від продажу.

Зазначається, що після винесення вироку політика не заарештують, і у нього буде можливість оскаржити рішення суду.

Лула да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2011 роках. У 2016 році його засудили до 12 років в'язниці за корупцію у так званій справі Petrobras. Однак, використовуючи право на апеляцію, Лула да Сілва перебував на волі до квітня 2018 року, коли суд відмовився скасувати вирок і заарештував колишнього президента, скоротивши йому строк до восьми років і десяти місяців.

Сам Лула да Сілва всі звинувачення відкидає. 9 листопада екс-президент вийшов на свободу після року і семи місяців ув'язнення, заявивши, що має намір залишитися в політиці.

Нагадаємо, 8 липня апеляційний суд Бразилії ухвалив звільнити Лулу да Сілву. Рішення ухвалив суддя суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви.

Проте вже 9 липня суд скасував рішення про звільнення екс-президента Лула да Сілви. Суддя Серхіо Моро, який відправив Лулу у в'язницю в квітні за хабарництво, заявив, що апеляційний суд не мав права видавати наказ, який звільняє його для проведення агітації напередодні виборів у жовтні.

У серпні 2018 року в Бразилії відбуває термін за корупцію да Сілву висунули в президенти.