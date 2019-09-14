У Бразилії в результаті пожежі в лікарні загинули 11 людей

У Бразилії в результаті пожежі в лікарні в Ріо-де-Жанейро загинули щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежа сталася увечері 12 вересня, густий дим поширився будівлею приватної лікарні в північній частині Ріо-де-Жанейро, пацієнтів евакуювали.

Водночас очевидці повідомляють, що багато пацієнтів панікували і збиралися вистрибувати з вікон будівлі, у якій було багато диму.

Пожежники, які прибулі на місце події, ліквідували полум'я за дві години.

Зі слів керівництва лікарні, пожежу спричинило коротке замикання.

Фото: на місці пожежі в Ріо-де-Жанейро

Нагадаємо, в Одесі в готелі "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня 2019 року сталася пожежа на другому поверсі будівлі, в цей час у готелі перебувало близько 200 осіб. У результаті пожежі дев'ять людей загинули, ще 19 постраждали.

Поліція повідомила про підозру власникові готелю Вадиму Чорному, йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.