У Бразилії розслідують слова президента про зв'язок вакцинації від коронавірусу і СНІДу

На думку Мораеса, Генеральна прокуратура не повинна проводити внутрішнє розслідування, а повинна порушити кримінальну справу проти президента.

"Суддя Верховного федерального суду розпорядився 3 грудня про відкриття розслідування щодо поведінки президента Жаіра Болсонару, що поширив фальшиві новини про зв'язок вакцинації проти COVID - 19 з підвищеним ризиком розвитку СНІД", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що» неправдива новина " про зв'язок вакцинації проти COVID-19 зі швидким розвитком СНІДу прозвучала 22 жовтня під час прямої трансляції. Незабаром Facebook, Instagram і YouTube видалили відео, зроблене Болсонару.