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Конгрес Бразилії вирішив звинуватити Болсонару в злочинах через COVID-19

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Бразилія, Середа 27 жовтня 2021 03:57
Конгрес Бразилії вирішив звинуватити Болсонару в злочинах через COVID-19 Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Конгрес сенаторів в Бразилії проголосував за те, щоб звинуватити президента країни Жаіра Болсонару у смертях від коронавірусу та інших злочинах, пов'язаних з COVID-19. За таке рішення проголосувало 7 сенаторів з 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Конгрес Бразилії проголосував за доповідь, що рекомендує пред'явити президенту Жаїру Болсонару серію кримінальних звинувачень за дії, які збільшили друге за величиною число загиблих від COVID-19 у світі.

Як відомо, в Бразилії від коронавірусу померло 600 тисяч осіб. Згідно з доповіддю, Болсонару винен у дев'яти злочинах, включаючи шарлатанство, підбурювання до скоєння злочинів, нецільове використання державних коштів і злочини проти людяності.

Тепер прокуратура може залучити Болсонару до суду. Голова розслідування сенатор Омар Азіз заявив, що доставить його генеральному прокурору в середу вранці.

Сам Болсонару заперечує будь-які порушення, заявляючи, що розслідування сенаторів викликало у нього тільки критику й презирство.

Нагадаємо, що сенатори в Бразилії хочуть заборонити Болсонару користуватися соцмережами. Таке рішення ухвалили через те, що президент поширює неправдиві чутки про вакцинацію та коронавірус.

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