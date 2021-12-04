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У Бразилії розслідують слова президента про зв'язок вакцинації від коронавірусу і СНІДу

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Бразилія, Субота 04 грудня 2021 02:05
У Бразилії розслідують слова президента про зв'язок вакцинації від коронавірусу і СНІДу Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Суддя Верховного Суду Бразилії Олександр де Мораес санкціонував розслідування щодо президента країни. Жаір Болсонару висловився про зв'язок вакцинації проти COVID - 19 з ризиком розвитку СНІДу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал G1.

На думку Мораеса, Генеральна прокуратура не повинна проводити внутрішнє розслідування, а повинна порушити кримінальну справу проти президента.

"Суддя Верховного федерального суду розпорядився 3 грудня про відкриття розслідування щодо поведінки президента Жаіра Болсонару, що поширив фальшиві новини про зв'язок вакцинації проти COVID - 19 з підвищеним ризиком розвитку СНІД", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що» неправдива новина " про зв'язок вакцинації проти COVID-19 зі швидким розвитком СНІДу прозвучала 22 жовтня під час прямої трансляції. Незабаром Facebook, Instagram і YouTube видалили відео, зроблене Болсонару.

Нагадаємо, що сенатори звинуватили Болсонару в смертях від коронавірусу. Його також звинувачують у жорстокому поводженні з корінними народами.

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