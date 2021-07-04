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У Бразилії проходять масштабні протести проти президента Болсонару

Автор: РБК-Україна

У Бразилії проходять масштабні протести проти президента Жаіра Болсонару. Їх учасники закликають оголосити імпічмент президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Протести не вщухають по всій країні. Причиною є політика президента Бразилії по боротьбі з коронавірусом. Учасники вимагають від влади закупити достатню кількість вакцин для боротьби з COVID-19, надати екстрену допомогу жителям, повернути програми соціальної підтримки в період карантину, дотримуватися громадянських прав на освіту та охорону здоров'я.

З початку пандемії Болсонару заперечував небезпеку коронавірусу, називав її вигадкою, тривалий час не вводив в країні обмеження, висміював соціальну дистанцію, а на заходах не надягав маску. Він вважав, що рішення про самоізоляцію приймають тільки слабкі люди.

У липні 2020 року він захворів на COVID-19, але хвороба протікала в легкій формі. У квітні сенат Бразилії почав розслідування дій президента у зв'язку з пандемією, а Верховний суд Бразилії дав санкцію на проведення розслідування проти президента за підозрою в посадовому злочині в процесі закупівлі 20 млн доз індійської вакцини від коронавірусу Covaxin.

Нагадаємо, що президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували за відсутність маски.

Також у Бразилії планують скасувати маски для повністю вакцинованих.

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Бразилияпротест