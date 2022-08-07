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У Бразилії заарештували консула Німеччини за підозрою у вбивстві чоловіка

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Ріо-де-Жанейро, Неділя 07 серпня 2022 18:12
У Бразилії заарештували консула Німеччини за підозрою у вбивстві чоловіка Фото: у Бразилії заарештували німецького консула за підозрою в убивстві чоловіка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Консул Німеччини в Бразилії Уве Герберт Хан був заарештований. Поліція вважає, що він причетний до смерті власного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Співробітника дипломатичного відомства затримали в суботу, 6 серпня. Його підозрюють у вбивстві 52-річного бельгійця Уолтера Анрі Максимілліана Біота, з яким німецький консул був разом понад 22 роки і перебував в одностатевому шлюбі.

Біота знайшли мертвим у п'ятницю, 5 серпня, в південній частині Ріо-де-Жанейро в будинку, де жила пара. Тіло виявив лікар невідкладної допомоги. У чоловіка була серцево-дихальна недостатність та численні тілесні ушкодження.

Спочатку німецький консул стверджував, що його чоловік впав і вдарився головою. Але експертиза показала, що причиною смерті є травма потилиці.

Начальник Головного управління поліції міста Антенор Лопес заявив, що в пентхаусі провели додаткову експертизу і допитали Хана. Однак його свідчення суперечили даним фахівців.

Нагадаємо, у Бразилії перед виборами президента вбили представника опозиційної партії.

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