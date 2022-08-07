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В Бразилии арестовали консула Германии по подозрению в убийстве мужа

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Рио-де-Жанейро, Воскресенье 07 августа 2022 18:12
В Бразилии арестовали консула Германии по подозрению в убийстве мужа Фото: в Бразилии арестовали немецкого консула по подозрению в убийства мужа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Консул Германии в Бразилии Уве Герберт Хан был арестован. Полиция полагает, что он причастен к смерти собственного мужа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сотрудника дипломатического ведомства задержали в субботу, 6 августа. Его подозревают в убийстве 52-летнего бельгийца Уолтера Анри Максимиллиана Биота, с которым немецкий консул был вместе более 22 лет и состоял в однополом браке.

Биота нашли мертвым в пятницу, 5 августа, в южной части Рио-де-Жанейро в доме, где жила пара. Тело обнаружил врач неотложной помощи. У мужчины была сердечно-дыхательная недостаточность и многочисленные телесные повреждения.

Изначально немецкий консул утверждал, что его муж упал и ударился головой. Но экспертиза показала, что причиной смерти является травма затылка.

Начальник Главного управления полиции города Антенор Лопес заявил, что в пентхаусе провели дополнительную экспертизу и допросили Хана. Однако его показания противоречили данным специалистов.

Напомним, в Бразилии перед выборами президента убили представителя оппозиционной партии.

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