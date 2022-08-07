В Бразилии арестовали консула Германии по подозрению в убийстве мужа

Консул Германии в Бразилии Уве Герберт Хан был арестован. Полиция полагает, что он причастен к смерти собственного мужа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сотрудника дипломатического ведомства задержали в субботу, 6 августа. Его подозревают в убийстве 52-летнего бельгийца Уолтера Анри Максимиллиана Биота, с которым немецкий консул был вместе более 22 лет и состоял в однополом браке.

Биота нашли мертвым в пятницу, 5 августа, в южной части Рио-де-Жанейро в доме, где жила пара. Тело обнаружил врач неотложной помощи. У мужчины была сердечно-дыхательная недостаточность и многочисленные телесные повреждения.

Изначально немецкий консул утверждал, что его муж упал и ударился головой. Но экспертиза показала, что причиной смерти является травма затылка.

Начальник Главного управления полиции города Антенор Лопес заявил, что в пентхаусе провели дополнительную экспертизу и допросили Хана. Однако его показания противоречили данным специалистов.