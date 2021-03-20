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У Бразилії Apple оштрафували за продаж iPhone без зарядних пристроїв

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 19:20
У Бразилії Apple оштрафували за продаж iPhone без зарядних пристроїв Фото: iPhone (скріншот з презентації Apple)
Автор: Андрій Козловський

Управління по захисту прав споживачів бразильського Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафувало американську корпорацію Apple за продаж смартфонів без зарядних пристроїв. Сума штрафу становить 1,9 млн доларів.

Про це повідомляє Appleinsider.

Як повідомляється, 2 грудня відомство заявило про намір зобов'язати Apple під загрозою штрафу безоплатно надавати на вимогу клієнта оригінальні зарядні пристрої, які не входять в комплектацію нових моделей iPhone 12.

"Купуючи техніку цієї марки, споживач розраховує на те, що не тільки iPhone, але і зарядний пристрій будуть мати більш високу продуктивність", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що Apple в гарантійної документації не тільки відмовляється від зобов'язань по ремонту в разі використання неоригінальних зарядних пристроїв, але і не обумовлює можливість безпечного застосування власних аксесуарів попереднього покоління.

Крім того, відомство вказує на те, що реклама продукції Apple вводить покупця в оману. Зокрема, мова йде про невідповідність вологозахисних характеристик iPhone 11 Pro того, що демонструється в рекламному ролику.

На ньому смартфон підставляють під струмінь води, заявляючи, що він, нібито, "витримує занурення на глибину до 4 м протягом 30 секунд". При цьому на випадки поломок апаратів при подібних обставинах не поширюються умови гарантії.

Нагадаємо, раніше французька асоціація France Digitale, яка захищає інтереси місцевих технологічних стартапів і венчурних підприємців, заявила, що американська компанія Apple порушує законодавство Європейського союзу щодо захисту даних.

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