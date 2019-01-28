У Бразилії зросла кількість жертв прориву дамби

Фото: прорив дамби в Бразилії (twitter.com/24_7seven)

Після відновлення пошукової операції число загиблих складає вже 538 осіб

У Бразилії в результаті прориву греблі на залізорудній шахті кількість загиблих зросла до 58 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Раніше було відомо про 40 загиблих. Зараз в результаті події вважаються зниклими без вести 305 осіб. Ще 192 людини були врятовані. Однак, в неділю був знайдений автобус людьми, всі вони загинули.

"Кількість підтверджених смертей зросла до 58. Упізнані 19 тіл. Є ймовірність, що деякі тіла не будуть знайдені", - йдеться в повідомленні.

Федеральний уряд Бразилії створив спеціальний кабінет для розслідування інциденту.

Відзначимо, в районі Брумадинью бразильського штату Мінас-Жерайс стався прорив греблі резервуара з відходами видобування корисних копалин на залізорудній шахті компанії Vale. Потік бруду обрушився на декілька фермерських поселень. Жителів прилеглих районів почали евакуювати за допомогою вертольотів.

Нагадаємо, раніше у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро у суботу, 10 листопада, після сильної зливи стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.