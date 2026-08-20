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Brave1 Market разрешил военным заказывать дроны "под себя": как это работает

16:29 20.08.2026 Чт
2 мин
Как теперь подразделения смогут получать технику под боевую конкретную задачу?
aimg Лев Шевченко
Фото: кастомные закупки (Brave1)

На государственном маркетплейсе Brave1 Market появилась возможность заказать полностью кастомные дроны под конкретные задачи подразделений, а не только готовые серийные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.

Как будет проходить кастомный заказ

Военное подразделение формирует запрос, указывающий желаемые тактико-технические характеристики, количество техники и сроки поставки. Возможности кастомизации охватывают более 17 пунктов, в том числе:

  • тип связи;
  • камеры;
  • массу полезной нагрузки;
  • время нахождения в воздухе и другие параметры.

Это позволяет подразделениям заказывать дроны с уникальными характеристиками под конкретную миссию.

Далее, система автоматически рассылает запрос потенциальным поставщикам, которые могут откликнуться или проигнорировать его.

При этом заказчик не видит, кто именно подал заявку – оценка происходит исключительно на основе объективных технических данных. Если несколько заявок полностью совпадают по ТТХ, запускаются автоматические торги, на которых побеждает самая низкая цена, после чего подразделение заключает прямое соглашение с производителем.

По новой процедуре можно заказывать FPV-камикадзе, в том числе на оптоволокне, и перехватчики самолетного типа - в частности некодифицированные решения.

В Brave1 планируют расширить список, добавив наземные роботизированные комплексы. Функционал пока работает только для закупок за собственные средства подразделений, а не за еБаллы.

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Прозрачность процесса и партнерство

Все этапы взаимодействия и принятия решений автоматически фиксируются в системе. Если подразделение отказывается от закупки, оно должно указать обоснованную причину отказа. Также предусмотрен механизм подачи жалоб как на заказчика, так и на поставщика.

Функционал был разработан совместно с экспертами инициативы "Проект 100", объединяющей специалистов Проекта реформы оборонных закупок и Офиса поддержки изменений Минобороны.

Это сотрудничество, по словам Brave1, помогает интегрировать практический опыт в развитие маркетплейса и адаптировать его к реальным потребностям военных закупщиков.

Напомним, Brave1 впервые провел онлайн-демонстрацию дроновых технологий для военных – более 50 производителей представили новые решения для FPV-дронов, в том числе модульные аппараты, которые можно быстро адаптировать под изменение условий на фронте.

Тем временем Россия только в августе 2026 года запустила собственный военный маркетплейс дронов "Рой.Маркет" - почти годом позже украинских аналогов Brave1 Market и DOT-Chain Defence.

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