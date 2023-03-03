Брал кредиты на пропавших без вести военных - задержали жителя Кривого Рога

Сообщается, что житель Кривого Рога получил личные данные военного ВСУ, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на линии столкновения.

Подозреваемый оформил на имя военного кредит, используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты. Далее он перевел денежные средства на свои банковские счета и несколько раз рассчитался через терминалы. Снятыми средствами он распорядился по своему усмотрению.

По предварительной информации, таким способом мужчина оформил денежные ссуды, используя данные около 20 пропавших военных. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн гривен.

По результатам обысков у фигуранта изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также гранату.

Мужчину задержали, сообщили о подозрении по фактам мошенничества и незаконном обращении с боеприпасами, а также направили ходатайство об избрании меры пресечения в суд.

Напомним, в Сумской области СБУ задержала россиянина, который передавал ФСБ информацию о позициях ВСУ в регионе.

Правоохранители также задержали диверсанта, который пытался подорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ровно.

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